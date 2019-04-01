Преемница Меркель раскритиковала Россию

Новости мира: Преемница Меркель на посту руководительницы ХДС заявила, что Москва пытается ослабить ЕС.

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с резкой критикой России, передает УНН.

"Российское правительство прилагает много сил, чтобы ослабить страны в ЕС и (его) непосредственных соседей. Об этом нужно ясно говорить", — утверждала в воскресенье Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала ZDF. "Мы, Европа, должны сплотиться", — считает она. Лидерка ХДС, членом которого является канцлер Ангела Меркель, также утверждает, что "есть популистские силы слева и справа, которые поддерживает Россия".

Кроме того, Крамп-Карренбауэр вновь выразила скептицизм относительно сооружения "Северного потока-2", назвав его "сложным проектом". "Это точно не сердечное для меня дело", — сказала она. В то же время лидер ХДС признала, что решение относительно проекта принято и "Северный поток-2" может стать ответом на отказ Берлина от угольной и атомной энергетики. "И несмотря на это, данный проект должен учитывать интересы Украины или других государств в регионе в сфере безопасности", — считает Крамп-Карренбауэр, пришедшая в декабре прошлого года на смену Меркель на посту председателя консерваторов.