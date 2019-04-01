Договор между Украиной и РФ больше не действует

Новости Украины: С 1 апреля 2019 года прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Документ был подписан 31 мая 1997 года и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами, который имел место 1 апреля 1999 года.

Действие Договора автоматически продлевалось каждые 10 лет, а если какая-то из сторон желала бы остановить действие документа, она должна была уведомить об этом своего партнера за полгода до окончания очередного десятилетия.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

6 декабря 2018 года народные депутаты Украины одобрили прекращение действия данного договора. Как отмечается в законе, это освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

В марте 2019 года, то есть спустя полгода после заявления Киева о намерении не продолжать Договор, Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД РФ.