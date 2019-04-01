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В Польше ранили бывшего мэра города Седльце

В Польше ранили бывшего мэра города Седльце
13:17 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Польше неизвестный совершил нападение на бывшего мэра города Седльце Войцеха Кудельского и нанес острым предметом ранения.

В Польше неизвестный злоумышленник напал с острым предметом на бывшего мэра города Седльце в Мазовецкого воеводстве. Сообщение об этом инциденте сегодня утром получила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Пресс-секретарь воеводского коменданта Мазовецкого полиции Катажина Поварская сказала, что чиновник находится в больнице, а его жизни не угрожает опасность.

"Нам сообщили о том, что на территории города Седльце было совершено нападение на мужчину, который с ранениями тела был госпитализирован. По информации, которую мы имеем, его жизни не угрожает опасность", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что полиция работает на месте инцидента, собирает следы и устанавливает личность нападавшего.

Войцех Кудельский был мэром города Седльце к прошлому году. Сейчас он является депутатом Сеймика Мазовецкого воеводства.

Напомним, в январе мужчина напал с ножом на бывшего мера Гданьска Павла Адамовича во время финала благотворительной акции "Большого оркестра праздничной помощи". В результате полученных ранений чиновник умер в больнице. Его похоронили в Гданьске.

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Польша, Нападение, Ранение, Бывший мэр Седльце, Войцех Кудельский, Острый предмет.
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