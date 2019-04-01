Германия готова сотрудничать с Украиной и после выборов

Новости мира: В Германии комментировать ход выборов в Украине отказались. Но заявили, что готовы и дальше сотрудничать с новым президентом по Минским договоренностям.

В Берлине поспешили дипломатично ответить относительно будущих результатов выборов президента Украины. Так, представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что в Германии и дальше будут работать с украинской стороной в формате "Нормандской четверки".

Сотрудничество с иностранными партнерами возможно и в случае продолжения реализации реформ в Украине. В таком порядке, утверждает Мария Адебар, возможно добиться результата по Минским договоренностям. Следующий президент и его команда могут рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Германией, подвела итог представитель МИД ФРГ.

Ранее стало известно, какие распространенные нарушения были зафиксированы ГО "Опора" в процессе выборов. Так, самыми популярными стали фотофиксация бюллетеней и разглашение тайны голосования.