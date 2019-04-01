Президент Беларуси и представитель ОБСЕ обсудили конфликт в Украине (Видео)

Новости мира: Мартин Сайдик и Александр Лукашенко на встрече в Минске обсудили возможности урегулирования военного конфликта на временно оккупированных территориях Украины.

Сегодня, 1 апреля, глава Беларуси с представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком провели встречу трехсторонней рабочей группы. В ходе разговора Александр Лукашенко заверил в том, что следит за всеми заявлениями представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам конфликта в Украине.

Александр Григорьевич рассказал, что его команда анализирует комментарии представителей Организации. По его словам, как он сам, так и его народ приветствуют мир. И поэтому в ситуации с "не чужой им страной" Беларусь всегда будет максимально помогать украинской стороне и поддерживать деятельность ОБСЕ. "Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать", - добавил глава принимающей стороны.

Сам Мартин Сайдик поблагодарил Лукашенка за содействие и поддержку. А также выразил сожаление о том, что этот конфликт слишком затянулся. "Я имел возможность также говорить об идеях, которые мы выдвинули еще в декабре прошлого года по поводу совместной миссии ООН и ОБСЕ. Об этом тоже шла речь", - сказал он. Также добавил, что пока ситуация в Украине не урегулирована полностью, встречи в Минске - то, что необходимо сейчас для всех.