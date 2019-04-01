В Чехии столкнулись лоб в лоб трамвай и троллейбус: десятки пострадавших

Новости мира: В чешском Брно столкнулись троллейбус и трамвай, в результате пострадали не менее 38 человек.

В этот понедельник в чешском городе Брно столкнулись троллейбус и трамвай, в результате чего 38 человек получили травмы.

Об этом сообщает издание Novinky.

"В городе Брно в понедельник в результате столкновения трамвая с троллейбусом пострадали 38 человек. Из них 12 получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на перекрестке. Среди раненых - 2 ребенка. Медики, которые быстро прибыли на место аварии, разделили пострадавших по степени тяжести и начали оказывать первую помощь.

Полиция выясняет причины этой аварии, среди которых могут быть как технические проблемы, так и ошибка одного из водителей.