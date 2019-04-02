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В Польше сожгли "богохульные" книги: "Гарри Поттер" и "Сумерки" попали под раздачу

В Польше сожгли "богохульные" книги: "Гарри Поттер" и "Сумерки" попали под раздачу
01:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере.

В Польше католические священники устроили публичное сожжение, по их утверждению, богохульных книг, в том числе романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Как сообщает Радио Свобода, это произошло на севере Польши в городе Кошалин.

Священники также сожгли "Сумерки" Стефани Майер и несколько изображений языческих богов. Фотографии сожжения книг в присутствии детей опубликованы в Facebook фонда "СМС с небес".

В посте, посвященном сожжению, говорится о том, что Библия осуждает колдовство. В нем приведены соответствующие цитаты из Священного писания.

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Не все комментаторы, однако, выразили согласие с действиями священников, которым напомнили, как о том, что во имя Гарри Поттера никто не совершал преступлений, так и о сожжении книг нацистами в Германии в 1930-е годы.

Фонд "СМС с небес" занимается популяризацией Библии и других христианских книг, в частности путем рассылки СМС с цитатами из них.

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Польша, Гарри Поттер, Сумерки, Кошалин.
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