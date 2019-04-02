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Парламент Британии опять отверг альтернативные варианты Brexit

Парламент Британии опять отверг альтернативные варианты Brexit
01:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Британский парламент в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit.

В очередной раз британский парламент отверг 4 альтернативных варианта Brexit, итоги голосования в понедельник вечером озвучил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Ранее в понедельник он вынес на рассмотрение депутатов четыре альтернативных варианта Brexit.

В частности, были предложены варианты провести общенациональный референдум по любому достигнутому соглашению по Brexit, и вариант Common Market 2.0., согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.

Против варианта референдума проголосовали 292 парламентария, за - 280.

Инициаторы еще одного альтернативного варианта Brexit призывают Великобританию согласовать с ЕС постоянный таможенный союз после процедуры Brexit.

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Четвертый вариант предполагает, что депутаты рассмотрят вариант, требующий от правительства очередное продление сроков Brexit, а если это не окажется возможным, то депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.

Результаты этого "показательного голосования" имеют политическое значение, но не носят юридически обязательный характер.

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ЕС, Великобритания, Джон Беркоу, Brexit.
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