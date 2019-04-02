Афины и Скопье договорились об открытии посольств

Новости мира: Греция и Северная Македония по итогам встречи премьеров договорились о создании посольств.

Греция и Северная Македония создадут посольства, которые заменят офисы связи, действующие до сих пор.

Об этом заявил премьер Греции Алексис Ципрас во время встречи с северомакедонским коллегой Зораном Заевым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Proto Thema.

"В дипломатической сфере мы создаем посольства и закрываем офисы связи", - сказал Ципрас.

Создание посольств повышает уровень дипломатических отношений между странами и символизирует улучшение отношений между Афинами и Скопье.

Страны также подписали меморандум о понимании, согласно которому Греция будет продвигать вступление Северной Македонии в НАТО и помогать Скопье после обретения членства в Альянсе.

Как сообщалось, премьер Греции впервые с 1991 года прибыл с визитом в Северную Македонию - в Скопье Ципраса ждал радушный прием с улыбками, объятиями и селфи.

Напомним, руководители Румынии, Болгарии, Греции и Сербии убеждены в необходимости консолидации европейской и региональной энергетической безопасности.