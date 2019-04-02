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Макрон о Brexit: Мы не можем за них избежать неудачи

Макрон о Brexit: Мы не можем за них избежать неудачи
18:57 Сегодня Телеграф

Новости мира: Французский президент Эммануэль Макрон прокомментировал очередную неудачу британского парламента при голосовании по Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не может быть заложником политического кризиса в Великобритании, связанного с Brexit.

Об этом он заявил после встречи с ирландским коллегой Лео Варадкаром, сообщает "Европейская правда".

"Если Великобритания через три года после референдума не может предложить поддержанное большинством решении, то они де-факто сами выберут выход без соглашения. Мы не можем за них избежать неудачи", - сказал Макрон.

Он отметил, что ЕС открыт к новым предложенияя, которые Великобритания может предложить, чтобы выйти из тупика.

"Это могут быть новые выборы, референдум, другой выбор относительно будущих отношений - таких как таможенный союз. Мы открыты для этого, но Лондон должен сказать об этом и сказать это сейчас. Долгое продление, включающее участие Великобритании в европейских выборах и институтах Европейского союза, далеко не очевидно и не является само собой разумеющимся", - сказал Макрон.

В ЕС констатируют, что Brexit без соглашения вероятен, но будущее союза важнее

В очередной раз британский парламент отверг 4 альтернативных варианта Brexit, итоги голосования в понедельник вечером озвучил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Теперь Великобритания должна либо предложить альтернативный вариант действий до 12 апреля, либо покинуть Евросоюз в этот день без сделки. 

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ЕС, Великобритания, Brexit, Эммануэль Макрон.
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