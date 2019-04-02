Министры НАТО обсудят укрепление Альянса в Черном море

Новости мира: Министры НАТО обсудят пакет мер для укрепления присутствия в Черном море для борьбы с нарастающей российской угрозе.

Министры иностранных дел НАТО в Вашингтоне обсудят связанные с Россией угрозы и меры для увеличения военного присутствия Альянса в Черном море.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США в преддверии встречи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, на встрече ожидается обсуждение всех элементов военной угрозы со стороны России, в том числе в Черном море, а также мирный процесс в Афганистане и бюджетные взносы членов Альянса.

Представитель Госдепа также сказал, что союзники НАТО будут пытаться договориться о пакете мер для укрепления военного присутствия НАТО в Черном море, что стало уязвимой точкой после захвата Россией украинских кораблей в ноябре прошлого года.

"Основное внимание будет уделяться позиции альянса относительно обороны и сдерживания в Черноморском регионе", - сказал он, добавив, что пленарное заседание в четверг будет сосредоточено на России, включая нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в Вашингтоне 3-4 апреля.