В Черное море вошли шесть фрегатов НАТО

Новости Украины: В Черном море одновременно находятся шесть фрегатов Средиземноморской группы НАТО.

По состоянию на 1 апреля в Черном море находятся одновременно шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2). Эксперты считают такое многочисленное присутствие беспрецедентным фактом.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор информагентства Black Sea News Андрей Клименко.

"Мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews.net сообщает о беспрецедентном факте: на 1 апреля 2019 года в Черном море находятся одновременно 6 фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2)", - говорится в сообщении.

Как уточнил Клименко, накануне утром в Одессу зашли фрегат Королевских ВМС Канады HMCS "Toronto" (FFH 333) и фрегат ВМС Испании ESPS "Santa Maria" (F-81). Немного позднее 1 апреля в грузинский порт Поти зашли фрегат HNLMS Evertsen (Нидерланды), фрегат TCG Yildirim (Турция), фрегат BGS DRAZKI (Болгария) и фрегат ROS Regele Ferdinand (Румыния).

Он также отметил, что привычный состав соединения НАТО SNMG2 за годы его существования 4-8 фрегатов и 1 корабль снабжения. "На сегодняшний день впервые имеем 12 (!) вымпелов (7 фрегатов, 4 корвета + плавбаза)", - добавил Клименко.

По сообщениям грузинских СМИ, пишет Клименко, командующий соединением контр-адмирал Будевейн Бутс сказал журналистам: "То, что Россия, используя силу, изменила границы, для нас неприемлемо. И именно с учетом активной агрессивности, которую осуществляет Россия, мы увеличили свое представительство в Черноморском регионе. Наша цель - укрепить отношения с Грузией. Мы и в прошлом проводили учения вместе с морскими силами Грузии, и планируем это и в будущем".

По словам контр-адмирала, корабли НАТО останутся в порту Поти до 4 апреля и вместе с департаментом береговой охраны МВД Грузии примут участие в морских учениях.