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В Одессу прибыли фрегаты ВМС Канады и Испании НАТО

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В Одессу прибыли фрегаты ВМС Канады и Испании НАТО
13:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dumskaya.net

Новости Украины: У одного из причалов в Одесском морском порту отшвартовались фрегаты военно-морских сил Канады и Испании из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.

В Одессу сегодня прибыли фрегаты военно-морских сил Канады и Испании из состава 2-й постоянной военно-морской группы Организации Североатлантического договора (НАТО). Фрегаты Королевских ВМС Канады FHH333 Toronto ("Торонто") и ВМС Испании F81 Santa Maria ("Санта Мария") ошвартовались у одного из причалов пассажирского комплекса Одесского морского порта.

Они прибыли после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).

В рамках дружеского визита для граждан предусмотрены экскурсии. В частности, вход будет свободным с 13:00 до 17:00 – на фрегат "Торонто", с 16:00 до 19:00 – на корабль "Санта Мария".

Во время пребывания в Одессе капитаны фрегатов проведут встречи с военными ВС Украины и представителями местной власти, примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.

В Одесском порту иностранные корабли пробудут до вечера 3 апреля.

Santa Maria – первый из шести одноименных испанских фрегатов. Введен в строй в 1986 году. Построен на основе американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
Длина корабля составляет 139 м, ширина – 14,3 м, осадка – 8,6 м, водоизмещение – порядка 4 тыс. тонн. Оснащен артиллерийским, торпедным и противовоздушным оружием, обеспечен противокорабельными ракетами Harpoon.

На борту находится вертолет SH-60 Seahawk. Фрегат Toronto принят в состав ВМС Канады в 1993 году. Длина составляет 134 м, ширина – 6,5 м, осадка – 7,1 м, водоизмещение – 5 тыс. тонн. Корабль оснащен пусковыми установками ракет "Гарпун".

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Противовоздушная оборона обеспечивается пусковыми установками ЗРК "Си Спэрроу", а для отражения воздушных атак корабль вооружен ЗАК "Фаланкс", установленным на крыше вертолетного ангара. Также оснащен артиллерийской установкой Bofors SAK 57, скорострельность орудия составляет 220 выстрелов в минуту, дальность ведения огня — 17 км. На вооружении кораблей состоят два комплекса постановки помех Shield Mark.

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