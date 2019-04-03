ЕС настаивает на отмене смертной казни в Саудовской Аравии

Новости мира: Евросоюз осудил применение смертной казни в Саудовской Аравии.

Евросоюз решительно осудил применение смертной казни в Саудовской Аравии и в очередной раз призвал к полному запрету применения высшей меры наказания.

Соответствующее заявление представителя ЕС обнародовано на сайте Службы внешних действий ЕС.

"Королевство Саудовская Аравия убило четырех человек в течение нескольких последних дней по обвинению в распространении наркотиков. Эти последние казни довели количество людей, которые были подвергнуты смерти с января 2019 года, до 45 человек... Европейский Союз продолжает настаивать на принципиальной позиции против смертной казни и выступает за ее полный запрет", - говорится в сообщении.

В своем заявлении представитель ЕС напоминает, что две трети стран мира уже отказались от применения смертной казни по законодательству или по факту. Европейский Союз единогласно выступает в оппозиции к высшей мере наказания во всех случаях и без исключений.

"Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не может действовать как акт сдерживания (против преступлений), но представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и права на жизнь", - говорится в документе.