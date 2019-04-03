Второй крупнейший аэропорт Дании исправил название Kiev на Kyiv

Новости мира: Второй по величине аэропорт Дании Биллунн изменил написание названия Киева с Kiev на Kyiv.

Второй крупнейший аэропорт Дании — Биллунн, начал использовать корректное название украинской столицы латиницей Kyiv вместо Kiev.

Об этом говорится в письме директора аэропорта послу Украины в Дании Михаилу Выдойнику, сообщается на странице посольства Украины в Дании в Facebook.

"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. На табло рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали новый рейс в вашу столицу. Сейчас это исправлено", - отмечается в ответе аэропорта украинскому послу.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве исправил Kiev на Kyiv.

Как известно, 2 октября 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).