Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
НАТО готовит пакет мер против РФ в Черном море
НАТО готовит пакет мер против РФ в Черном море
САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в оборонпроме
САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в ОПК
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день

Второй крупнейший аэропорт Дании исправил название Kiev на Kyiv

Второй крупнейший аэропорт Дании исправил название Kiev на Kyiv
10:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира: Второй по величине аэропорт Дании Биллунн изменил написание названия Киева с Kiev на Kyiv.

Второй крупнейший аэропорт Дании — Биллунн, начал использовать корректное название украинской столицы латиницей Kyiv вместо Kiev.

Об этом говорится в письме директора аэропорта послу Украины в Дании Михаилу Выдойнику, сообщается на странице посольства Украины в Дании в Facebook.

"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. На табло рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали новый рейс в вашу столицу. Сейчас это исправлено", - отмечается в ответе аэропорта украинскому послу.

KyivNotKiev: В аэропорту Торонто изменили названия украинских городов

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве исправил Kiev на Kyiv.

Как известно, 2 октября 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Аэропорт, Дания, Kyiv.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
03 День Фотиньи Колодезницы: что нельзя делать в этот день
04 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
05 Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь