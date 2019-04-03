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В Евросоюзе договорились о безвизе для британцев после Brexit

В Евросоюзе договорились о безвизе для британцев после Brexit
12:22 Сегодня Телеграф

Новости мира: Согласно принятым договоренностям, британцам не понадобится виза для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону.

Совет ЕС и Европейский парламент договорились о безвизовом режиме въезда в Шенгенскую зону для британских граждан после Brexit.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС в среду, передает "Европейская правда".

Согласно принятым договоренностям, британцам не понадобится виза для краткосрочных поездок (90 дней в течение 180 дней) в Шенгенскую зону.

Далее достигнутую договоренность об освобождении от виз должны официально утвердить Европейский парламент и Совет ЕС.

Согласно правилам ЕС, право безвизового въезда предоставляется при условии взаимности. Правительство Соединенного Королевства уже заявило, что не намерено требовать визы от граждан ЕС, путешествующих в Великобританию для краткосрочного пребывания.

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В случае, если Соединенное Королевство введет визовые требования для граждан по крайней мере одного государства-члена ЕС в будущем, будет применяться механизм взаимности.

Европейская комиссия будет следить за соблюдением принципа взаимности и немедленно информировать Европейский парламент и Совет ЕС о любых событиях, которые могут поставить под угрозу соблюдение этого принципа.

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Безвизовый режим, Евросоюз, Европейский парламент, Brexit.
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