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Мэй после 7-часового заседания: Выход из ЕС с соглашением это лучшее решение

Мэй после 7-часового заседания: Выход из ЕС с соглашением это лучшее решение
20:46 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Британский парламент провел семичасовое кризисное заседание в связи с провалом очередного голосование за соглашение с ЕС по Brexit.

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Лондону нужна будет дополнительная отсрочка выхода из ЕС, чтобы достичь Brexit с соглашением.

Об этом она заявила после семичасового кризисного заседания правительства.

"Выход из ЕС с соглашением это лучшее решение, поэтому мы будем требовать дальнейшего расширения статьи 50, которое будет как можно короче", - заявила Мэй.

Она заявила о готовности сесть за стол переговоров с лидером оппозиции Джереми Корбином для обсуждения плана по Brexit.

Однако, по словам Мэй, любой план потребует принятия уже согласованного с ЕС соглашения о Brexit. Если же план не будет согласован, правительство предложит депутатам серию вариантов для голосования.

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Премьер подчеркнула, что соглашение о Brexit необходимо принять до 22 мая, чтобы Британия не принимала участия в выборах в европарламент.

В очередной раз британский парламент отверг 4 альтернативных варианта Brexit, итоги голосования в понедельник вечером озвучил спикер палаты общин Джон Беркоу. В том числе в среду возможен еще один раунд предварительных голосований, чтобы определить, какой вариант может набрать большинство голосов.

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Лидеры стран ЕС в 10 апреля соберутся на экстренный саммит по Brexit, чтобы окончательно решить, что делать с Британией. Если к тому времени Лондон не утвердит соглашение или альтернативу к ней, 12 апреля на Британию ожидает "жесткий" Brexit.

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ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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