Грязная афера: в Польше арестовали участников "мусорной мафии"

Новости мира: В Польше начались первые аресты "мусорной мафии", участники которой незаконно завозили отходы на склады и скрывались.

Опасный мусор, который завозили и хранили на складах, "всплыл" и спровоцировал аресты четырех участников незаконной схемы. На сайте польского издание сообщается, что арест задержанных необходим для дальнейшего всестороннего расследования, на которое в случае заключения не смогут повлиять обвиняемые.

Также сегодня в суде пройдет слушание с участием еще троих подозреваемых по этому делу. "Эти люди по всей стране арендовали складские помещения, складировали там отходы, не платили за аренду, а затем отказались от мусора и сменили место работы", - комментирует ситуацию представитель прокуратуры в Катовице Вальдемар Лубневски.

"Мусорная мафия" не постеснялась в выборе помещений для незаконного хранения отходов. Как утверждает Лубневски, среди уединенных мест был ряд туристических объектов. До первых арестов было произведено расследование, затянувшееся на несколько месяцев. Если вину участников преступления доведут в суде, им угрожает до 12 лет тюрьмы.