Болгарская семья погибла в авиакатастрофе в Северной Македонии

Новости мира: В Северной Македонии из-за тяжелых погодных условий разбился пассажирский самолет.

В Северной Македонии разбился небольшой пассажирский самолет, на борту которого находилась болгарская семья из четырех человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Одномоторный самолет Cеssna P210N с немецким номером во вторник вылетел из македонского города Охрид в Софию.

Из-за плохой погоды пилот попросил посадку в Скопье, но через короткое время он попросил разрешения продолжить полет в Софию.

В 17:16 самолет исчез с радаров, перед этим пилот сообщил о сильной турбулентности. Вчера из-за плохой погоды поисковая операция была приостановлена.

Самолет упал в районе горного хребта Якупица. В среду македонские спасатели нашли остатки самолета и тела четырех человек.

Власти Македонии осматривают место катастрофы, чтобы выяснить причины аварии.