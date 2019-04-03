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Болгарская семья погибла в авиакатастрофе в Северной Македонии

Болгарская семья погибла в авиакатастрофе в Северной Македонии
16:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В Северной Македонии из-за тяжелых погодных условий разбился пассажирский самолет.

В Северной Македонии разбился небольшой пассажирский самолет, на борту которого находилась болгарская семья из четырех человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Одномоторный самолет Cеssna P210N с немецким номером во вторник вылетел из македонского города Охрид в Софию.

Из-за плохой погоды пилот попросил посадку в Скопье, но через короткое время он попросил разрешения продолжить полет в Софию.

Самолет с россиянами потерпел крушение в Германии

В 17:16 самолет исчез с радаров, перед этим пилот сообщил о сильной турбулентности. Вчера из-за плохой погоды поисковая операция была приостановлена.

Самолет упал в районе горного хребта Якупица. В среду македонские спасатели нашли остатки самолета и тела четырех человек.

В Германии в ДТП попали полицейские, ехавшие к упавшему самолету

Власти Македонии осматривают место катастрофы, чтобы выяснить причины аварии.

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Авиакатастрофа, Самолет, Скопье, Крушение самолета, Северная Македония, Падение самолет.
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