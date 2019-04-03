Болгарская семья погибла в авиакатастрофе в Северной Македонии

В Северной Македонии разбился небольшой пассажирский самолет, на борту которого находилась болгарская семья из четырех человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.
Одномоторный самолет Cеssna P210N с немецким номером во вторник вылетел из македонского города Охрид в Софию.
Из-за плохой погоды пилот попросил посадку в Скопье, но через короткое время он попросил разрешения продолжить полет в Софию.
В 17:16 самолет исчез с радаров, перед этим пилот сообщил о сильной турбулентности. Вчера из-за плохой погоды поисковая операция была приостановлена.
Самолет упал в районе горного хребта Якупица. В среду македонские спасатели нашли остатки самолета и тела четырех человек.
Власти Македонии осматривают место катастрофы, чтобы выяснить причины аварии.