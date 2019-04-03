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В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД

В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
17:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Сложившаяся ситуация с ДРСМД не заставит Альянс ввязаться в гонку вооружений.

НАТО не намерено вступать в гонку вооружений из-за ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила в среду заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

"Мы, в конечном счете, не собираемся вступать в гонку вооружений, и это ключевой момент", - заявила она, выступая на Атлантическом совете.

Она подчеркнула, что НАТО способно обеспечить силы сдерживания и обороны без гонки вооружений.

Говоря о дальнейших действиях альянса, она уточнила, что НАТО вновь, как во времена "холодной войны", будет придерживаться подхода из двух составляющих - укрепления обороны и диалога с Россией.

При этом она заверила, что союзники США по НАТО смогли "независимо" проверить утверждения Вашингтона о нарушении Москвой ДРСМД и согласиться с выводами американской стороны.

"Это не то, что США говорят: "Вот так оно будет", и все их союзники говорят - да", - заявила Р.Гетемюллер.

Срыв ДРСМД: Украина будет создавать оружие повышенного радиуса действия

2 февраля 2019 года США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ДРСМД, аргументируя это «необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств» по данному договору».

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НАТО, РФ, Гонка вооружений, Альянс, Роуз Гетемюллер, ДРСМД.
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