Путин проигнорировал призывы Запада и вывел Россию из ДРСМД

Россия вышла из ядерного договора с США после подписания Путиным специального указа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении исполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней и малой дальности", - говорится в сообщении.

Таким образом, Россия решила проигнорировать все призывы Запада о необходимости возвращения к выполнению договора.

6 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что РФ зеркально ответит США и выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) через шесть месяцев.

Ранее сообщалось, у НАТО есть финансовые варианты ответа на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией.