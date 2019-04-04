В НАТО заявили, что РФ перешла от гибридной к открытой агрессии

Новости мира: НАТО: Россия от "зеленых человечков" перешла к открытой агрессии.

Последняя агрессия России в Керченском проливе подтвердила, что Москва перешла от гибридной агрессии, где использовалась тактика "зеленых человечков", к открытой вооруженной угрозе, следовательно, НАТО в ответ усиливает сдерживание РФ и поддержку Украины. Об этом заявила во время выступления в среду в Вашингтоне заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Сейчас мы имеем ситуацию в Керченском проливе, которая, очевидно, является очень проблематичной. Это произошло впервые, когда мы увидели действующих российских военных моряков в униформе, которые были идентифицированы, и которые обстреливали украинцев. До этого всегда были гибридные действия, "зеленые человечки", принадлежность которых не была четко установлена", - отметила заместитель главы Альянса. В дополнение, задержание 24-х украинских моряков, которых до сих пор удерживают в заключении в Москве, а также трех украинских судов дает представление о том, как обостряются вызовы со стороны России, которая пытается распространить свой контроль в регионе.

"Мы очень внимательно следим за этим, и конечно НАТО уже сделало немало работы с Украиной и Грузией для укрепления их Вооруженных сил, в частности, военно-морского компонента - как ВМС, так и береговой охраны", - подчеркнула Геттемюллер. Она также отметила, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО во время встречи в Вашингтоне в течение 3-4 апреля обсудят пакет мероприятий, предусматривающий поддержку украинских и грузинских партнеров в регионе. В том числе, по ее словам, речь идет о заходах кораблей НАТО в порты этих стран, а также проведении совместных учений.

"Итак, мы хотели бы сказать, что сейчас НАТО уже имеет значительное присутствие в Черном море, и мы продолжим там находиться с целью поддержки наших партнеров в регионе", - подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО.