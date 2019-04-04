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Аэропорт Барселоны исправил название Kiev на Kyiv

Аэропорт Барселоны исправил название Kiev на Kyiv
00:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД #CorrectUA.

Международный аэропорт Барселоны начал использовать корректное название украинской столицы латиницей Kyiv вместо Kiev. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД #CorrectUA. Отныне один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.

Как известно, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написание латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов

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Киев, Испания, Акция, Барселона, KyivNotKiev, CorrectUa.
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