Аэропорт Барселоны исправил название Kiev на Kyiv

Новости мира: Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД #CorrectUA.

Международный аэропорт Барселоны начал использовать корректное название украинской столицы латиницей Kyiv вместо Kiev. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД #CorrectUA. Отныне один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.

Как известно, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написание латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов