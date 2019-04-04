У Германии нет оснований для отмены санкций против РФ

Новости мира: Германия: Оснований для отмены санкций против РФ нету

Германия не видит оснований для отмены санкций Европейского Союза в отношении России. Об этом сказал официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт в среду, 3 апреля, сообщает DW. На вопрос, надо ли рассматривать участие немецкого министра экономики Петера Альтмайера в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes под Москвой как отход Берлина от политики санкций против РФ, Зайберт коротко ответил: "Нет".

"Санкции в отношении России были введены потому, что на это есть причины. И санкции могут быть отменены, если отпадут эти причины, заключающиеся в аннексии Россией Крыма, что противоречит международному праву, в российской военной дестабилизации ситуации на востоке Украины и невыполнении положений Минского соглашения", - подчеркнул Зайберт. И поездка в Россию министра экономики ФРГ ничего в подходе Берлина не меняет, добавил он.

Как сказала пресс-секретарь Альтмайера Анника Айнгорн, в участии министра экономики в церемонии открытия немецкого предприятия за границей нет ничего экстраординарного. По ее словам, это случалось и раньше, ведь во время зарубежных поездок он часто посещает промышленные предприятия. Немецкий автоконцерн Daimler AG 3 апреля открыл в Подмосковье завод по производству автомобилей Mercedes. В церемонии приняли участие Альтмайер, президент РФ Владимир Путин, председатель правления Daimler AG Дитер Цетше и др.