В Британии планируют построить биоэлектрический гибридный самолет

Новости мира: Британский стартап планирует построить экологичный самолет на биотопливе.

Стартап Faradair Aerospace, основанный в Великобритании в 2014 году, опубликовал концепцию 18-местного биоэлектрического гибридного самолета, который назвали Bio Electric Hybrid Aircraft (BEHA). Его будут использовать в качестве пассажирского и грузового воздушного транспорта. В нынешнюю модель — M1H, — согласно планам, включена запатентованная конфигурация тройного кольцевого крыла, придающего самолету внушительную подъемную силу, которая обеспечивает возможность быстрого взлета и посадки (Short Take-Off and Landing, STOL).

"Многофункциональный самолет BEHA M1H позволит операторам предоставлять услуги воздушного транспорта и совершать регулярные перелеты: к примеру, днем для пассажирских перевозок, а ночью — для грузовых. Это открывает новые возможности, которые не обслуживаются существующими воздушными судами", — утверждает управляющий директор Faradair Aerospace Нил Клафли (Neil Cloughley).

Инженеры установят на M1H электродвигатель, который будет использоваться для взлета и посадки. Он позволит самолету производить более чем в два раза меньше шума, чем самолеты с традиционным двигателем. В Faradair Aerospace утверждают, что при взлете машина будет производить только 60 дБА — у обычных реактивных самолетов этот показатель достигает 140 дБА. Непосредственно для полета, а также для подзарядки электродвигателя в задней части летательного средства установят турбовинтовой двигатель мощностью 1600 лошадиных сил.

По словам представителей британского стартапа, самолет сможет приземляться и взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос — ему потребуется лишь 300 метров. Достичь такого результата планируется с помощью "векторной тяги", которую обеспечат два противовращающихся пропеллера, особая форма крыла и легкий корпус из углеродных композитов.

Предполагается, что летательное средство будет развивать скорость до 370 километров в час. Первый коммерческий полет нового летательного средства намечен на 2025 год. Группа инженеров, сотрудничающая с Университетом Суонси, предполагает, что прежде всего их разработкой заинтересуются небольшие авиалинии. И на то есть несколько причин: во-первых, на новом самолете перелет, например, между Лондоном и Манчестером станет короче — 42 минуты вместо нынешних 60. Во-вторых, воздушное судно будет работать на биотопливе вместо традиционного реактивного топлива, что делает его более экологичным.

А использование электричества для посадки и взлета сократит расходы на перелет, что должно привести к снижению стоимости билета для пассажиров и, вероятно, привлечет новых клиентов. Компания также утверждает, что конфигурация самолета может быть изменена с пассажирского на грузовой всего за 15 минут, что делает его еще более привлекательным для перевозчиков, которые хотят использовать его в разном виде.