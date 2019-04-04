Армия Британии начала расследование из-за видео с расстрелом фото Корбина

Новости мира: В Великобритании начали расследование после публикации видео с расстрелом фото Джереми Корбина.

В Британии начали расследование из-за видео, на котором солдаты расстреливают фотографию лидера лейбористской партии Джереми Корбина. Об этом сообщает CNN.

"Британская армия начала расследование после публикации в соцсетях видео, на котором солдаты стреляют по фотографии Джереми Корбина, лидера оппозиционной лейбористской партии Великобритании", - говорится в сообщении. 25-секундное видео, сперва продемонстрированное на Snapchat, показывает четырех мужчин в военной форме, стреляющих из пистолетов в большое изображение Корбина во время тренировки по стрельбе.

"Мы знаем о видео, которое распространяется в социальных сетях, такое поведение абсолютно неприемлемо, было начато расследование", - заявил официальный представитель армии. Лейбористская партия назвала видео "тревожным и неприемлемым" и "доверила" расследования министерству обороны.