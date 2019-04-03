Мэй и Корбин провели переговоры ради "вывода Brexit из тупика"

Новости мира: Тереза Мэй и Джереми Корбин согласовали программу совместной работы для реализации Brexit.

Лондоне успешно завершилась встреча премьер-министра Терезы Мэй и лидера британских лейбористов Джереми Корбина, которые пришли к согласию по программе реализации Brexit, сообщил в среду британский телеканал Sky News.

"Мы согласовали программу совместной работы, чтобы реализовать Brexit ради британского народа, защитить рабочие места и обеспечить безопасность", - приводит телеканал слова представителя правительства Великобритании.

"Переговоры прошли конструктивно, обе стороны проявили готовность договариваться и желание завершить неизвестность в том, что касается будущего Brexit, которая существует сейчас", - подчеркнул представитель.

В свою очередь, представитель лейбористов подтвердил, что стороны согласовали решение, которое "поможет вывести Brexit из тупика".

Перед встречей Т.Мэй и Дж.Корбина замминистра Великобритании по Brexit Робин Уолкер заявил, что он понимает беспокойство некоторых депутатов-консерваторов тем, что правительство сотрудничает с Дж.Корбином. В то же время он напомнил, что обе партии обещали уважать итоги референдума 2016 года, в ходе которого британцы проголосовали за выход из ЕС.

Работа с оппозицией "некомфортная для нас в политической сфере, но она - в национальных интересах", отметил Р.Уолкер.

В минувший понедельник палата общин во второй раз отвергла все предложенные ей альтернативы сделки по Brexit. Ранее парламент в очередной раз отверг и само соглашение Т.Мэй о выходе из ЕС.

Накануне Т.Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

ЕС ранее предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.