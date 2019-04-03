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Юнкер об отсрочке Brexit: 12 апреля - это крайняя дата

Юнкер об отсрочке Brexit: 12 апреля - это крайняя дата
16:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В ЕС считают, что Великобритания еще может получить шанс на продление Brexit до 22 мая.

Вариант Brexit "без сделки" теперь является очень вероятным сценарием в полночь 12 апреля, заявил в среду председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, относительно которого я позаботился, чтобы ЕС был к нему готов", - сказал глава Еврокомиссии на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

"Но, ссылаясь на заявление британского премьер-министра минувшим вечером, я считаю, что мы располагаем еще несколькими днями. Если Соединенное Королевство в состоянии одобрить соглашение о выходе достаточным большинством до 12 апреля, тогда Европейский союз будет должен в этом случае согласиться на продление до 22 мая", - продолжил Ж.-К.Юнкер.

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"Вместе с тем 12 апреля - это крайняя дата возможного одобрения. Если парламент не выскажется до этой даты, никакое дополнительное краткосрочное продолжение не будет возможным", - объяснил председатель ЕК. На эту фразу часть представителей Еврокомиссии отреагировала аплодисментами.

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По словам Ж.-К.Юнкера, после 12 апреля риску будет подвергнута успешная организация европейских выборов и само функционирование Евросоюза.

"Соглашение о выходе является и всегда было компромиссом, равноправным компромиссом, который позволил каждой стороне частично добиться того, на что она рассчитывала, но не всего, чего она желала. Европейский союз с самого начала строился на компромиссах такого типа. Это компромисс, который позволил европейскому проекту развиваться. И это также тот тип компромисса, в котором мы нуждаемся теперь", - сказал глава Еврокомиссии.

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В очередной раз британский парламент отверг 4 альтернативных варианта Brexit, итоги голосования в понедельник вечером озвучил спикер палаты общин Джон Беркоу. В том числе в среду возможен еще один раунд предварительных голосований, чтобы определить, какой вариант может набрать большинство голосов.

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ЕС, Великобритания, Европарламент, Жан-Клод Юнкер, Brexit.
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