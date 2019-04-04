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Чешские обменники валют будут возвращать деньги клиентам, нашедшим лучший курс

Чешские обменники валют будут возвращать деньги клиентам, нашедшим лучший курс
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Люди нашедшие лучший курс валют, обменники будут возвращать деньги.

Клиент обменника может в течение трех часов с момента покупки или продажи валюты отказаться от сделки и вернуть свои деньги. Как сообщает 420on.cz, это предусматривают новые положения закона о обменные пункты.

“Если клиент поменяет деньги в обменном пункте, а потом поймет, что курс был невыгодным, он может отказаться от сделки в течение трех часов. Потребитель должен вернуться в тот же пункт с квитанцией и потребовать отменить операцию и вернуть деньги”, - говорится в сообщении. Отмечается, что это правило распространяется на обмен валюты на сумму до 1000 евро. Информация о возможности отказа от сделки должна быть указана как на таблице курса валют, так и в квитанции - чешском и английском языках.

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Пункт обмена валюты может либо вернуть деньги, либо предложить курс, который Чешский национальный банк разместил на своем сайте в предыдущий день, и возместить разницу. Если обменник не желает возвращать деньги, клиент может потребовать компенсации в ЧНБ. Кроме того, сообщает издание, обменные пункты больше не имеют права взимать любые комиссии. Все комиссии должны быть отражены в предлагаемом курсе, чтобы клиент мог сразу рассчитать и сравнить цены.

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Евро, Валюта, Чехия, Доллары, Обменники, Баксы.
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