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В Эстонии выберут новое правление

В Эстонии выберут новое правление
09:43 Сегодня Телеграф regnum.ru

Новости мира: Новое руководство парламента сегодня выберут в Эстонии во время заседания членов высшего руководства. Старое правление уйдет в отставку.

Заседание, на котором состоятся выборы новой команды высшего органа правления, состоится сегодня, 4 апреля. Со вступительной речью выступит президент Эстонии Керсти Кальюлайд, после чего члены парламента подпишут присягу.

На заседании должны выбрать спикер и два заместителя. После выборов новых членов руководства парламента, согласно Конституции Эстонии, премьер-министр обязан подать в отставку вместе со всей своей командой. Президент страны обещала, что новое правительство парламента сформирует та партия, которая наберет наиболее число мандатов. Они состоялись 3 марта. Тогда выиграла Партия Реформ - праволиберальная политическая организация во главе с председателем Каей Ансип. Ей достались 34 мандата из 101.

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Как предполагают политологи, лидеру Партии Реформ вряд ли удастся создать коалицию, набрав боле 50 мандатов. Ведь пока сотрудничать согласились лишь в Социал-демократической партии с десятью депутатами. А это меньше половины. В противовес этому сыграли партия Центра, Консервативная народная партия и партия "Родина". Они объединились в некую коалицию и имеют 57 мандатов. Это позволит партийному "трио" создать правительство большинства.

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Эстония, Парламент, Выборы, Коалиция, Спикер, Партия, Президент, Присяга, Заместитель, Большинство.
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