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Польский план: у правительства есть ядерный ответ на атаку РФ

Польский план: у правительства есть ядерный ответ на атаку РФ
10:09 Сегодня Телеграф по материалам сайта www.eurointegration.com.ua telegraf.com.ua

Новости мира: Бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши заявляет, что в случае агрессии со стороны России у правительства Польши есть "красная кнопка".

О плане Польши ответить ядерным оружием на какие-либо поползновения со стороны российских войск заявляет генерал Вальдемар Скшипчак. Бывший военный утверждает, что при этом власти страны получат поддержку у Запада.

"Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем.  Но если разразится война, никто не будет спрашивать у нас мысли.  Мы не будем менять географическое положение", - заявил Скшипчак.

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Все дело в том, отмечает генерал, что страна находится на границе столкновений войск в случае военных действий. Также он уверяет, что ни одна армия отдельной европейской страны не сможет противостоять "российской военной машине". И другого варианта, кроме как ответить ядерным ударом, у Запада нет. Единственное, что может поправить ситуацию, это увеличение расходов на оборону и вступление в НАТО, сказал Вальдемар Скшипчак.

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Польша, Россия, Оружие, РФ, Столкновение, Ядерный удар, Запад, Агрессия, Ответ.
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