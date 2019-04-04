Польский план: у правительства есть ядерный ответ на атаку РФ

Новости мира: Бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши заявляет, что в случае агрессии со стороны России у правительства Польши есть "красная кнопка".

О плане Польши ответить ядерным оружием на какие-либо поползновения со стороны российских войск заявляет генерал Вальдемар Скшипчак. Бывший военный утверждает, что при этом власти страны получат поддержку у Запада.

"Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если разразится война, никто не будет спрашивать у нас мысли. Мы не будем менять географическое положение", - заявил Скшипчак.

Все дело в том, отмечает генерал, что страна находится на границе столкновений войск в случае военных действий. Также он уверяет, что ни одна армия отдельной европейской страны не сможет противостоять "российской военной машине". И другого варианта, кроме как ответить ядерным ударом, у Запада нет. Единственное, что может поправить ситуацию, это увеличение расходов на оборону и вступление в НАТО, сказал Вальдемар Скшипчак.