Корабли НАТО проведут учения вблизи берегов России

Новости мира: Учения Baltic Protector проведут летом у берегов России, участие в которых примут около двадцати боевых суден.

В Министерстве обороны Эстонии сообщили о том, что к учениям также привлекут около трех тысяч военнослужащих из девяти стран.

Как рассказал глава Министерства Юри Луйк, созданные ранее единые экспедиционные войска - один из важных моментов сотрудничества и такие масштабные учения помогут развивать возможности взаимодействия.

В Британии представителем Министерства обороны Эстонии были рассмотрены вопросы по поводу маневренных операций во время учений. Заседание министров оборону единых экспедиционных войск состоялось в среду в Лондоне. Кроме этого на встрече министров обсуждались вопросы безопасности в Северной Европе и в регионе Балтийского моря.

Участники заседания обменялись мнениями относительно сотрудничества единых экспедиционных войск и НАТО, согласовали формат будущих летних учений. Напомним, что летом в 2018 году представителями девяти стран было подписано соглашение о создании единых экспедиционных войск. Цель этого стала возможность организации совместных учений и проведение операций в кризисных регионах.