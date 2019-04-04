Принц Гарри на детском уроке балета забавно исполнил па (Видео)

Пока Меган Маркл проводит эти дни в уединении и спокойствии, принц Гарри "отдувается" за двоих на официальных мероприятиях. Вчера он встретился с семьями, детьми и подростками в стенах организации Ymca England & Wales, чтобы оценить проводимую ею работу в области ментального здоровья. В частности, принц Гарри побывал в балетном классе, где дети показали ему разученные па.Принц Гарри даже исполнил одно движение вместе с детьми. Получилось весьма забавно. Оцените сами!