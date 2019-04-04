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Четверг, 04.04.2019

Принц Гарри на детском уроке балета забавно исполнил па (Видео)

Пока Меган Маркл проводит эти дни в уединении и спокойствии, принц Гарри "отдувается" за двоих на официальных мероприятиях. Вчера он встретился с семьями, детьми и подростками в стенах организации Ymca England &amp; Wales, чтобы оценить проводимую ею работу в области ментального здоровья. В частности, принц Гарри побывал в балетном классе, где дети показали ему разученные па.Принц Гарри даже исполнил одно движение вместе с детьми. Получилось весьма забавно. Оцените сами!
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Принц Гарри, Видео, Курьез, ПА, Забавное видео, Балетный класс.
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