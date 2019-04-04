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Литва подписала пакт об оборонном сотрудничестве с США

Литва подписала пакт об оборонном сотрудничестве с США
13:41 Сегодня Телеграф по материалам сайта www.eurointegration.com.ua topwar.ru

Новости мира: Соединенные Штаты и Литва подписали соглашение о оборонном сотрудничестве, направленном на усиление двустороннего подготовки и обмен информацией.

Соответствующее заявление распространили представители Пентагона.

"Литва является союзником НАТО и "передовым государством", граничащим с Россией. Это первая страна Балтии, которая подписала такое соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

"Дорожная карта" описывает пять основных целей политики для двух стран в период с 2019 по 2024: усиление сотрудничества в сфере тренировок, учений и обмена; сдерживание в регионе Балтийского моря, включая улучшение осведомленности о морской сфере; обмен информацией; сотрудничество в многонациональных операциях; киберзащита. 

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Документ также призывает Соединенные Штаты продолжать разворачивать силы в балтийских государствах "для усиления сдерживания и поддержания усилий Эстонии, Латвии и Литвы для дальнейшего развития национальной обороны". План подписания соглашений об оборонном сотрудничестве с тремя странами Балтии следует из стратегического диалога США и Балтии, одобренного в ноябре 2018 года. Эстония и Латвия ведут переговоры с Пентагоном для подписания подобных соглашений.

С 2014 года США инвестировали почти 80 млн долларов в сотрудничество в оборонной сфере с Литвой.

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США, НАТО, Армия, Литва, Соглашение, Подготовка, Информация, Обмен, Содружество, Подпись.
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