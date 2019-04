Глава МИД Польши встретился со спецпредставителем Госдепартамента США

Представители обеих стран обсуждали возможности поддержки Украины и меры по сдерживанию агрессии со стороны России. Также был поднят вопрос об усилении НАТО.

В частности, в входе обсуждения были нарушены вопросы о санкциях по отношению к российской стороне, с помощью которых можно будет противодействовать конфликту. Встреча дипломатов состоялась вчера, 3 апреля, в Вашингтоне.

In Washington, Foreign Minister #Czaputowicz met with @SpecRepUkraine Kurt Volker to discuss international support for #Ukraine, policies and sanctions to counter Russian aggression, and the importance of a strong #NATO. pic.twitter.com/SQTkF6AOgX

— Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) 3 апреля 2019 г.