Выборы Президента 2019
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Глава МИД Польши встретился со спецпредставителем Госдепартамента США

Глава МИД Польши встретился со спецпредставителем Госдепартамента США
12:07 Сегодня Телеграф gopolsha.com

Новости мира: Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович встрился со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Представители обеих стран обсуждали возможности поддержки Украины и меры по сдерживанию агрессии со стороны России. Также был поднят вопрос об усилении НАТО.

В частности, в входе обсуждения были нарушены вопросы о санкциях по отношению к российской стороне, с помощью которых можно будет противодействовать конфликту. Встреча дипломатов состоялась вчера, 3 апреля, в Вашингтоне.

 

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал уровень проведения президентских выборов. Первый тур, по мнению дипломата, прошел демократично, а в будущем надеется, что после выборов Главы Украины работа по Минским договоренностям продолжится в активном режиме.

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Украина, США, Вашингтон, Польша, Выборы, Санкции, МИД, Представитель, Курт Волкер.
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