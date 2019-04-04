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В Эстонии распущено правительство премьера Юри Ратаса

В Эстонии распущено правительство премьера Юри Ратаса
16:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Эстонии может начаться политический кризис после отставки действующего правительства и неудач при создании нового.

Глава правительства Эстонии Юри Ратас в четверг на первом заседании парламента объявил об отставке своего правительства, передает ERR.

По законам Эстонии, правительство не складывает своих полномочий, а продолжает работу до избрания нового состава кабинета министров.

Министры Юри Ратаса начали свою работу 23 ноября 2016 года и проработали 863 дня.

В Эстонии ведутся переговоры относительно создания новой коалиции, в которую могут войти Центристская партия, Isamaa («Отечество») и EKRE (Консервативная народная партия Эстонии).

Партия реформ по итогам выборов получила 34 места в парламенте, Центристкая партия получила 26 мандатов, консерваторы EKRE — 19 мест, Isamaa — 12, а социал-демократы (СДП) всего 10. Правящая коалиция должна контролировать не менее 51 места в парламенте Эстонии.

Партия реформ после выборов пыталась сформировать коалицию с Центристской партией, но те отвергли предложение, выбрав переговоры с EKRE и Isamaa. В субботу, 30 марта, эти три политические силы приняли совместное решение о создании коалиции.

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Согласно традициям в Эстонии, президент в первую очередь делает предложение создать коалицию победившей в выборах партии. Глава Партии реформ Кая Каллас не будет отказываться от предложения Керсти Кальюлайд. Президент Эстонии Кальюлайд ожидаемо предложит сформировать коалицию 5 апреля.

Ранее сообщалось, новое руководство парламента сегодня выберут в Эстонии во время заседания членов высшего руководства. Старое правление уйдет в отставку.

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Эстония, Правительство Эстонии, Выборы в Эстонии, Юри Ратас, Коалиция в Эстонии.
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