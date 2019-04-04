ЕСПЧ передал России жалобы родственников жертв MH17

Новости мира: Родственники погибших в катастрофе MH17 над Донбассом в жалобе ссылаются на Конвенцию по правам человека.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил правительству Российской Федерации сообщение о жалобах членов семей погибших в катастрофе «Боинга» рейса MH17 в 2014 году над Донбассом, сообщается в пресс-релизе ЕСПЧ.

Родственники погибших в катастрофе МН17 в своих жалобах прямо утверждают, что РФ полностью ответственна за уничтожение самолета и не смогла расследовать причины крушения и сотрудничать с другими следователями. Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета.

Жалобы были оформлены 380 заявителями из 15 стран. Они ссылаются на статью 2 Европейской конвенции по правам человека и возлагают всю ответственность на Россию за смерть членов их семей.

Кроме этого они жалуются на нежелание России сотрудничать с международным расследованием. Жалобы нарушены по нескольким статьям Конвенции по правам человека.