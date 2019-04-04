Украина призывает ОБСЕ сосредоточится на выводе российского оружия из Донбасса

Новости мира: Игорь Прокопчук: Работа ОБСЕ должна и в дальнейшем быть направлена на вывод российских военных из Донбасса.

Работа Трехсторонней контактной группы должна быть сосредоточена на выводе из оккупированных районов Донбасса российских вооруженных формирований и разоружении незаконных групп. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в ответ на доклад спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика и главы СММ ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Достижение цели мирного урегулирования - восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ - требует полной имплементации Минских соглашений во всей их полноте и деоккупации Крыма. Деятельность Трехсторонней контактной группы, в которой представители ОБСЕ обеспечивают прогресс в прекращении российско-украинского конфликта на Донбассе согласно Минским договоренностям, должна и в дальнейшем быть направлена на вывод российских вооруженных формирований и оружия из оккупированных территорий Донбасса и разоружения незаконных вооруженных групп", - заявил украинский дипломат.

По его словам, установление длительного режима прекращения огня и реализация других положений по вопросам безопасности должны оставаться в центре внимания ТКГ несмотря на возражения Россией своей ответственности. Кроме того, отметил Прокопчук, достижение постоянного мониторинга и проверок ОБСЕ на российско-украинской государственной границе, наряду с установлением зоны безопасности в приграничных районах, "остается важным, поскольку Россия продолжает подпитывать конфликт, поставляя оружие, боеприпасы и живую силу в оккупированные районы Донбасса".

В украинской делегации в ОБСЕ также выступили с предложением сохранить фокус дискуссии во время последующих консультаций ТГК и ее рабочей группы по вопросам безопасности на достижении так называемого Пасхального перемирия. Кроме того, Украина призвала спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ приложить все необходимые усилия для реализации инициатив украинской стороны по открытию КПВВ "Золотой" и ремонту пешеходного моста возле Станицы Луганской.

Говоря о выполнении мандата СММ в плане установления нарушений основных принципов и обязательств ОБСЕ, Прокопчук призвал миссию активнее отражать в своих отчетах нарушения Россией этих обязательств, как, например, введение на оккупированном Донбассе российской валюты, налоговой системы или школьных программ, что было введено с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. СММ также уделить максимальное внимание нарушениям в сфере безопасности на оккупированных Россией территориях Украины, добавил дипломат.