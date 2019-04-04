Украина напомнила ОБСЕ о необходимости работы над освобождением узников Кремля

Новости Украины: Украина призывает представителя Сайдика работать над освобождением украинских политзаключенных Кремля.

Украина призывает спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика уделить внимание и обеспечить обсуждение в рамках ТКГ вопроса обмена украинских политзаключенных Кремля на осужденных за преступления против Украинского государства граждан РФ.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы призываем обратить особое внимание и обеспечить обсуждение в рамках ТКГ и ее гуманитарной рабочей группы в трехстороннем формате вопроса обмена граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, и российских граждан, находящихся в Украине за совершение тяжких преступлений против государства и суверенитета", - заявил Прокопчук, обращаясь к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ.

Украинский дипломат отметил, что существует насущная необходимость изменить негативную тенденцию многих прошедших месяцев относительно постоянного увеличения количества украинских граждан в незаконном заключении в России.

"С декабря 2017 года Кремль блокирует все усилия, направленные на достижение договоренности об освобождении граждан Украины, несмотря на много конструктивных предложений украинской стороны", - заявил Прокопчук.

Он добавил, что российская сторона также продолжает блокировать доступ, в том числе со стороны МККК, к украинским гражданам, которые незаконно удерживаются в оккупированных Россией районах Донбасса.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене подчеркнул, что эти вопросы должны быть первоочередным приоритетом и призвал спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика "изучить все возможные варианты успешного результата".