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СММ ОБСЕ: Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной

СММ ОБСЕ: Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной
18:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: По сообщению руководителя СММ ОБСЕ, гражданское население Донбасса до сих пор вынуждено платить слишком высокую цену.

Руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявляет, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается нестабильной.

Об этом Апакан сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщается на сайте организации.

"Несмотря на недавнее подтверждение преданности прекращению огня, вступившему в силу 8 марта, ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной", - заявил Апакан.

В частности, во время брифинга для представителей государств - участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству Апакан сказал, что гражданское население Донбасса до сих пор вынуждено платить слишком высокую цену: за этот год инциденты, связанные с минами и невзорвавшимися боеприпасами, а также нарушения режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже унесли жизни 20 гражданских лиц.

Кроме того, он обратил внимание, что с начала зимы при пересечении линии соприкосновения по естественным причинам умерло 16 человек, преимущественно пожилого возраста. По его словам, этот факт является суровым напоминанием о еще больших трудностях, с которыми людям приходится сталкиваться уже пять лет.

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Апакан призвал к полному соблюдению режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения и добавил, что недавно утраченные жизни еще раз подчеркнули острую необходимость немедленного проведения разминирования в гуманитарных целях.

Глава миссии сказал, что для СММ люди продолжают оставаться в центре внимания, особенно наиболее уязвимые слои населения.

Также он отметил необходимость ремонта моста в Станице Луганской, отметив: "Нельзя медлить с необходимыми гуманитарными мерами".

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ОБСЕ, Донбасс, СММ ОБСЕ, Эртуруль Апакан.
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