В аэропорту Манчестера исправил название Kiev на Kyiv

Новости мира: Еще один аэропорт приобщился к компании #CorrectUA.

В аэропорту одного из крупнейших городов Британии Манчестера отныне название столицы Украины пишут Kyiv, а не Kiev – в соответствии с украинским произношением. Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"В контексте кампании #CorrectUA, аэропорт британского Манчестера проинформировал, что, начиная с сегодняшнего дня #ManchesterAirport будет использовать корректное написание #kyiv для обозначения столиці Украины. Наслаждайтесь прямыми рейсами из Манчестера в #KyivNotKiev. Спасибо!", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в среду правильное название украинской столицы начали употреблять и в международном аэропорту Барселоны "Эль-Прат". Ранее аналогичный шаг сделали аэропорту Стамбула, Таллинна, Вильнюса, лондонский аэропорт Лутон, а также аэропорты в Дании, Канаде и Израиле.

МИД Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom запустил онлайн-кампанию #CorrectUA с призывом к иностранным СМИ исправить написание названия столицы нашего государства - #KyivNotKiev.