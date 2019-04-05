В аэропорту Манчестера исправил название Kiev на Kyiv

В аэропорту одного из крупнейших городов Британии Манчестера отныне название столицы Украины пишут Kyiv, а не Kiev – в соответствии с украинским произношением. Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании в Twitter.
"В контексте кампании #CorrectUA, аэропорт британского Манчестера проинформировал, что, начиная с сегодняшнего дня #ManchesterAirport будет использовать корректное написание #kyiv для обозначения столиці Украины. Наслаждайтесь прямыми рейсами из Манчестера в #KyivNotKiev. Спасибо!", - говорится в сообщении.
У контексті кампанії #CorrectUA , аеропорт брит. Манчестера поінформував, що, починаючи від сьогодні #ManchesterAirport буде використовувати коректне написання #kyiv для познач.столиці України. Насолоджуйтеся прямими рейсами з Манчестера до #KyivNotKiev . Дякуємо, @manairport ! pic.twitter.com/0yTSAJAa9P
— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 4 апреля 2019 г.
Напоминаем, в среду правильное название украинской столицы начали употреблять и в международном аэропорту Барселоны "Эль-Прат". Ранее аналогичный шаг сделали аэропорту Стамбула, Таллинна, Вильнюса, лондонский аэропорт Лутон, а также аэропорты в Дании, Канаде и Израиле.
МИД Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom запустил онлайн-кампанию #CorrectUA с призывом к иностранным СМИ исправить написание названия столицы нашего государства - #KyivNotKiev.