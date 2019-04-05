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В аэропорту Манчестера исправил название Kiev на Kyiv

В аэропорту Манчестера исправил название Kiev на Kyiv
04:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Еще один аэропорт приобщился к компании #CorrectUA.

В аэропорту одного из крупнейших городов Британии Манчестера отныне название столицы Украины пишут Kyiv, а не Kiev – в соответствии с украинским произношением. Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"В контексте кампании #CorrectUA, аэропорт британского Манчестера проинформировал, что, начиная с сегодняшнего дня #ManchesterAirport будет использовать корректное написание #kyiv для обозначения столиці Украины. Наслаждайтесь прямыми рейсами из Манчестера в #KyivNotKiev. Спасибо!", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в среду правильное название украинской столицы начали употреблять и в международном аэропорту Барселоны "Эль-Прат". Ранее аналогичный шаг сделали аэропорту Стамбула, Таллинна, Вильнюса, лондонский аэропорт Лутон, а также аэропорты в Дании, Канаде и Израиле.

МИД Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom запустил онлайн-кампанию #CorrectUA с призывом к иностранным СМИ исправить написание названия столицы нашего государства - #KyivNotKiev.

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Киев, Украина, Великобритания, Манчестер, KyivNotKiev, Исправили.
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