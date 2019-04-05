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В Белграде демонстранты пытались ворваться в мэрию

В Белграде демонстранты пытались ворваться в мэрию
03:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сербские протестующие пытались штурмовать мэрию в Белграде.

В этот четверг сербские антиправительственные демонстранты попытались силой ворваться в помещение городского совета Белграда, но им помешали. Об этом сообщает B92.

"В четверг представители оппозиционной платформы "Союз за Сербию" пытались штурмовать здание городского совета Белграда, где происходило заседание Совета по вопросам равноправия. Однако дорогу им перекрыли женщины", - говорится в сообщении.

Возмущенную толпу сербских демонстрантов возглавлял, в частности, один из лидеров протестного движения Бошко Обрадович, который знаменит также своими радикальными пророссийскими взглядами. Сообщается, что во время этих беспорядков двум женщинам из тех, которые пытались не пустить протестующих к зданию белградского городского совета, стало плохо и их госпитализировали.

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Со своей стороны, сербский президент Александар Вучич извинился перед женщинами, сдержавшими демонстрантов, и заявил, что "фашизм не пройдет", имея в виду Бошко Обрадовича. Как известно, регулярные антиправительственные протесты продолжаются в Сербии еще с начала декабря прошлого года. А несколько недель назад протестующие под руководством Обрадовича ворвались в здание телерадиокомпании Сербии, откуда их силой выгнала полиция.

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Сербия, Мэрия, Штурм, Демонстранты, Антиправительство.
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