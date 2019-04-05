В Турции задержан хакер, который похитил данные пяти миллионов человек

Новости мира: В городе Трабзон арестован хакер похитивший персональные данные у пяти миллионов человек.

Мужчину, который в интернете украл персональные данные пяти миллионов человек, задержали в городе Трабзон на востоке страны. Об этом сообщает CNN Turk.

"Задержанный причастен к международным преступлениям в сфере ИТ и компьютерных сетей", - отметили в отделе по борьбе с киберпреступлениями.

Правоохранителям удалось вычислить преступника по IP-адресу, которую он использовал. Во время обыска у него дома изъяли компьютер, жесткий диск и карты флэш-памяти, на которых содержались персональные данные многих людей, включая информацию из учетных записей в социальных медиа, электронных кошельков и копии счетов с электронных почтовых ящиков.