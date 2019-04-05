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Безос официально развелся с женой, сколько имущества она получила после развода

Безос официально развелся с женой, сколько имущества она получила после развода
09:54 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: основатель компании Amazon Джефф Безос развелся с женой Маккензи, она получит четверть их общей доли Amazon стоимостью более 35 миллиардов долларов.

Самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос официально развелся с женой Маккензи. По предварительной информации, после раздела имущества Маккензи получит четверть их общей доли Amazon стоимостью более 35 миллиардов долларов.

На своей странице в Twitter Маккензи Безос сообщила, что процедура расторжения брака завершена. По ее словам, она отказалась от акций газеты Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin в пользу мужа. При этом, ей достанется четверть совместных с Безосом акций Amazon - долю в 4% от общей капитализации компании.

По данным издания Bloomberg, доля, которую забрала Маккензи Безос, составляет 35,7 миллиарда долларов. При этом, в Forbes отметили, что бывшая жена Безоса официально получит эти деньги в начале июня 2019 года.

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Отмечается, что после этого она станет третьей самой богатой женщиной в мире после наследницы косметической компании l'Oreal Франсуазы Беттанкур-Мейер (52,9 миллиарда долларов) и дочери основателя Walmart Элис Уолтон (45 миллиардов долларов).

Также известно, что Маккензи Безос отметила, что рада завершению развода. По ее словам, процесс прошел "при взаимной поддержке". Отмечается, что Джефф Безос поблагодарил бывшей жену за доброту и поддержку.

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Развод, Джефф Безос, Раздел имущества, Маккензи Безос, Самый богатый человек в мире развелся.
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