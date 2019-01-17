Названы подробности романа самого богатого человека в мире с любовницей

Новости шоу бизнеса: Неделю назад стало известно, что самый богатый человек планеты разводится со своей супругой.

Стало известно, что после 25 лет брака и совместной жизни самый богатый человек планеты, основатель крупнейшей в мире компании по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет Amazon Джефф Безос разводится со своей супругой Маккензи Безос. О расставании Безос написал на своей странице в Twitter.

Позже выяснилось, что 54-летний Джефф крутит роман с 49-летней телеведущей Лорен Санчес. В западных СМИ появилось больше информации о новой избраннице самого богатого человека в мире.

Оказалось, что сейчас Лорен разводится с мужем Патриком Уайтселлом. В браке они прожили 13 лет, у пары двое детей. Источник из окружения супругов подтвердил, что Патрик узнал о начавшихся отношениях Лорен и Джеффа задолго до того, как эта новость попала в СМИ.

Инсайдер также описал характер Санчес: "Лорен очень любит веселиться. Она очень общительная – всегда была и всегда будет. Она из тех людей, которые в 49 лет соберет группу подружек и на вертолете отправится на Коачеллу.