Глава правления Swedbank покинул должность на фоне скандала

Новости мира: Председатель совета директоров Swedbank покинул банк вслед за CEO.

Председатель совета директоров шведского Swedbank AB Ларс Идермарк ушел в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле.

Как сообщается в пресс-релизе старейшего банка Швеции и крупнейшего банка страны в секторе ипотечного кредитования, он покинет свой пост немедленно.

На прошлой неделе совет директоров банка отправил в отставку гендиректора Биргитте Боннесен.

Ранее шведская вещательная компания SVT сообщила, что подозрительные транзакции через эстонское подразделение Swedbank в 2010-2016 годах могли составлять до 100 млрд евро; деньги преимущественно связывают с российскими источниками.

На прошлой неделе в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме прошли обыски. Банк якобы заранее проинформировал крупнейших акционеров о предстоящем выходе скандального материала об отмывании денег через эстонское подразделение, который был опубликован 20 февраля. Тем самым Swedbank пытался защитить акционеров от резкого падения стоимости акций, подешевевших за последний месяц на 20%, считают власти.

Капитализация Swedbank с начала года упала примерно на треть - это худшая динамика среди всех финансовых компаний Европы.