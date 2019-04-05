На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины

Новости мира: В Евросоюзе планируют обсудить вопросы Украины, России, Корейского полуострова, Венесуэлы на саммите с Китаем.

Евросоюз намерен обсудить с Китаем на саммите ЕС-КНР 9 апреля в Брюсселе наиболее важные проблемы международной безопасности, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Думаю, что вопросы, связанные с Украиной и Россией, будут также подняты", - сказал он в пятницу в Брюсселе журналистам на условиях анонимности.

"Дискуссии должны наверняка затрагивать Корейский полуостров, где Китай играет одну из главных ролей, и не только как постоянный член Совета Безопасности ООН, но также как могучий сосед Северной Кореи, у которого есть важная цель последующего мирного развития этого полуострова", - заявил собеседник журналистов.

"Будут дискуссии по Афганистану, где мы хотим усилить наше сотрудничество с Китаем. А также по кризису, который быстро развивается в Венесуэле, где у Китая также есть своя роль", - сообщил функционер ЕС.

По его словам, Евросоюз заинтересован и в продолжении успешного сотрудничества с Китаем по иранской ядерной программе.

Стороны будут обсуждать политику безопасности и сотрудничества в Африке, где проходят операции по поддержанию мира, отметил европейский чиновник.