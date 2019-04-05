В Мадриде в многоэтажном доме взорвался газ, пострадали 16 человек

Новости мира: В Мадриде в одном из жилых районов прогремел взрыв, в результате был полностью уничтожен последний этаж 16-этажного здания.

В Мадриде в результате взрыва газа снесло последний этаж 16-этажного дома. Об этом сообщает El Mundo. Отмечается, что в здании проживает 78 семей.

Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа - жители некоторое время жаловались на необычный запах.

В спасательной службе Мадрида отметили, что, несмотря на мощность самого взрыва, только 16 человек получили незначительные ранения, и называют ситуацию не иначе как чудом.

Explosión de gas en Vallecas, yo estaba a 20 m, una explosión ensordecedora pic.twitter.com/1MJkxsmkgJ — Raul Sanz (@rsanz79) 5 апреля 2019 г.

Жителей нижних этажей пока эвакуировали, вероятно, до утра субботы они не смогут вернуться в свои квартиры.

В результате взрывной волны были повреждены окна и балконы соседних зданий. Всего взрывом задело пять сооружений.

Также в результате падения обломков кирпича повреждены припаркованные внизу автомобили.

Пожарные утверждают, что риска обвала конструкции дома, где произошел взрыв, нет, однако необходимы серьезные ремонтные работы.