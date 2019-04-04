В Киеве на парковке прогремел взрыв (Фото)

Новости Украины: В ночь с 3 на 4 апреля в районе Теремки в Киеве, на улице Академика Вильямса, 5, взорвался автомобиль Chevrolet Epica.

Мощный звук разбудил жильцов нескольких домов по соседству. В результате происшествия пострадал мужчина, которому оторвало кисть руки.

Отмечается, что на парковке магазина в тот момент стояли 10 машин. После взрыва возле авто очевидцы заметили тело мужчины. Он был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадавший лишился кисти руки. Как выяснилось, он не является владельцем авто, а просто по неизвестным причинам находился рядом с автомобилем во время детонации.

В полиции уточнили, что взлетевший на воздух Chevrolet Evanda принадлежит местной жительнице. Сотрудниками ведомства расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления и прилегающую территорию для установления всех обстоятельств и очевидцев происшествия.