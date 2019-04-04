В Днепропетровской области угарным газом смертельно отравились четыре человека

Новости Украины: В Днепропетровской области от отравления угарным газом погибли четыре человека.

В с.Железнодорожное Петропавловского района (Днепропетровская обл.) спасатели нашли тела четырех человек, которые по предварительной информации отравились угарным газом, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"3 апреля в 17:40 к ГСЧС поступило сообщение, что в с.Железнодорожное Петропавловского района в частном жилом доме обнаружены тела 4 человек (из них 1 ребенок 2005 г.р.). Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кропивницком спасатели обнаружили в квартире пятиэтажного жилого дома тела четырех человек, предварительная причина смерти - отравление угарным газом.